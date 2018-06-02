Лукашенко: белорусские пограничники стоят на страже региональной и международной безопасности

2 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пограничники стоят на страже региональной и международной безопасности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном построении личного состава Брестской пограничной группы и курсантов Института пограничной службы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Важно, что сегодня белорусские пограничники фактически стоят на страже не только национальных интересов своей страны, но и региональной, а также международной безопасности", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что, находясь на ключевых транзитных путях, соединяющих Север и Юг, Европу и Азию, Беларусь является надежным партнером многих государств в предупреждении и пресечении трансграничной преступности, нелегального бизнеса и других негативных процессов.

"Нашим военнослужащим удалось значительно снизить наплыв нелегальных мигрантов в государства Евросоюза. Систематически на границе выявляются лица, находящиеся в международном розыске. Совместно с другими правоохранительными органами регулярно вскрываются каналы наркотрафика", - отметил Президент.

Александр Лукашенко констатировал, что сегодня в мире по-прежнему тревожно и непредсказуемо, военное противоборство происходит практически на всех континентах. Нагнетается силовое противостояние, в том числе непосредственно у рубежей Беларуси.

"Причем вы, как никто другой, знаете, что вооруженные столкновения начинаются именно на границе. Непростая международная обстановка и опасность террористических актов заставляют непрерывно поддерживать высокий уровень боевой готовности пограничных органов", - сказал глава государства.

Для повышения боеспособности и мобильности пограничные войска оснащаются новейшими образцами техники и вооружения. Оборудуются рубежи, строятся современные комплексы застав, улучшаются бытовые условия для личного состава.

"Вы - носители славных боевых традиций, и должны всегда помнить об этом. Вам не надо говорить, что порох надо держать сухим. Вы его каждый день, каждый час, сутками держите сухим. Именно пограничные войска - одни из немногих, а может быть, и единственные, которые постоянно находятся в полной боевой готовности. Эту готовность необходимо поддерживать на должном уровне и всесторонне повышать свое мастерство", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент заметил, что сегодня, как и сто лет назад, обеспечить надежную безопасность на границе без поддержки местного населения невозможно. Поэтому необходимо все время совершенствовать взаимодействие с жителями приграничья.

"У нас нормальные люди, которые всегда готовы помочь", - убежден Александр Лукашенко.-0-

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