Лукашенко: белорусско-итальянские связи имеют прочные традиции взаимопонимания и доверия

2 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Италии Серджио Маттареллу и итальянский народ с Днем провозглашения Республики. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

"Белорусско-итальянские связи имеют прочные традиции взаимопонимания, доверия и искренней дружбы, - отметил глава государства. - Мы заинтересованы в развитии конструктивного диалога с вашей страной".

Александр Лукашенко выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество будет и в дальнейшем расширяться во всех областях в интересах мира и прогресса.-0-