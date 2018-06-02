Лукашенко: белорусско-итальянские связи имеют прочные традиции взаимопонимания и доверия

2 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Италии Серджио Маттареллу и итальянский народ с Днем провозглашения Республики. Об этом сообщили БЕЛТА в
"Белорусско-итальянские связи имеют прочные традиции взаимопонимания, доверия и искренней дружбы, - отметил глава государства. - Мы заинтересованы в развитии конструктивного диалога с вашей страной".
Александр Лукашенко выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество будет и в дальнейшем расширяться во всех областях в интересах мира и прогресса.-0-
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