Лукашенко: белорусско-российские переговоры в Сочи были тяжелые, но результативные

22 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Белорусско-российские переговоры в Сочи были тяжелые, но результативные. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 22 сентября на совещании в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Основная часть переговоров была один на один с Президентом (России. - Прим. БЕЛТА). Переговоры длились 6 часов, даже больше. И если откровенно, то это были даже не сложные, а тяжелые переговоры. Но результативные", - сказал глава государства.

"Я пригласил вас для того, чтобы обсудить итоги вчерашних переговоров с Россией по актуальным вопросам наших отношений", - отметил Президент, обращаясь к членам правительства.

Учитывая, что многие темы подробно обсуждались именно главами государств в формате один на один, Александр Лукашенко комплексно проинформировал участников совещания об итогах переговоров.

В частности, в Сочи речь шла о политическом взаимодействии Беларуси и России как в двустороннем формате, так и в интеграционных объединениях, финансовых взаимоотношениях и выделении кредитных ресурсов, продлении срока возврата кредита на строительство БелАЭС и снижении процентной ставки, вопросах сотрудничества в сферах сельского хозяйства, промышленности, транспорта, поставок нефти и нефтепродуктов. Обсуждалась также тема пересечения гражданами третьих стран белорусско-российской границы. Затронут вопрос табачного рынка и акцизов. В закрытом режиме обсужден блок военно-политических вопросов.

Александр Лукашенко предложил на совещании вместе подумать и обсудить, как в дальнейшем будут реализовываться достигнутые договоренности. "Прежде всего связанные с так называемой перетаможкой, поставками Беларуси темных нефтепродуктов, поставками природного газа и оплаты природного газа со стороны Беларуси", - резюмировал белорусский лидер.-0-

Лукашенко и Путин дополнительно обсудили и нашли решение по главному вопросу сочинской повестки переговоров "По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным", - проинформировали в пресс-службе Президента Беларуси.

Лукашенко и Путин в Сочи обсудили политическое взаимодействие и украинскую тематику В формате один на один обсуждались политические вопросы, взаимоотношения России и Беларуси в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и дальнейшего строительства Союзного государства.

Беларусь и Россия договорились в течение недели выработать план взаимных поставок сельхозпродукции "Надо сказать, что наши вице-премьеры уже две дорожные карты разработали по решению этих проблем. Но до вчерашнего дня, да и до сегодняшнего, эти проблемы в полном объеме так и не были разрешены", - заметил белорусский лидер.

Беларусь в ближайшее время получит шестой транш кредита ЕФСР Глава государства отметил, что на белорусско-российских переговорах в Сочи 21 сентября обсуждался целый блок финансовых проблем.

Путина удивила ситуация с квотами для белорусских перевозчиков - Лукашенко "Мы этот вопрос обсуждали и один на один. И что мы должны исправить эту ситуацию. Опять же, вопрос за соответствующими членами правительств Беларуси и России", - сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко: понимание с Россией по теме пересечения иностранцами белорусско-российской границы есть Он отметил, что между двумя странами фактически нет границы, однако для граждан третьих стран возникают дополнительные сложности.