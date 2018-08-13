Лукашенко: благоустройство - это полдела, главное - занять людей

13 августа, Орша /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Решение вопросов благоустройства в населенных пунктах - это полдела, главное - обеспечить занятость проживающих там людей. На этом Президент Беларуси Александр Лукашенко акцентировал внимание 13 августа во время рабочей поездки в Оршанский район, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент поинтересовался у губернатора Витебской области Николая Шерстнева, как планируется развивать производственную сферу. "То, что мы улицы подремонтируем и по принципу Копыси осуществим благоустройство, - это полдела. Главное - занять людей, чтобы люди там работали и оставались в этих прекрасных местах", - подчеркнул белорусский лидер.

Губернатор доложил о распределении производительных сил, структуре и развитии отраслей Витебской области. Отмечено, что за многие годы по объективным и субъективным причинам в регионе снизилась численность населения, соответственно уменьшилась и численность занятых в экономике. Поэтому основной акцент в развитии будет делаться на те районы, которые обладают основной трудовой силой, среди них и Оршанский.

"Развитие Оршанского района сегодня наиболее актуальный вопрос не только для занятости, но и наполняемости бюджета. Если нам удастся, чтобы бюджет Оршанского района был недотационным (а сумма дотаций десяти районов составляет сумму дотаций Оршанского), то у нас появятся средства для развития других регионов", - отметил руководитель области.

В Витебской области подготовлена специальная программа, предусматривающая реализацию инвестиционных проектов в каждом районе на общую сумму около Br6,5 млрд. Как заверил губернатор, это не просто планы, по ряду инвестпроектов уже начата работа. "В области около 21 тыс. не занятых в экономике людей. Примерно половину - 10 тыс. - мы сможем трудоустроить при реализации этих проектов. Мы определили для себя центры экономического роста", - рассказал Николай Шерстнев.

По его словам, предусматривается развитие сферы туризма, создание новых предприятий и производств, развитие переработки местных видов сырья, а также сфер лесозаготовки и деревообработки, строительство транспортно-логистических центров. Будут создаваться дополнительные привлекательные условия, чтобы молодежь не стремилась уехать из малых населенных пунктов и районных центров.

Говоря о вопросах занятости, Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость видеть реальную ситуацию, в том числе с безработицей, а не ориентироваться лишь на цифры официально зарегистрированной. Президент требует от местных властей не замалчивать проблемы, а решать их. "А если посчитать, где вы держите людей, а в полную нагрузку они не работают. Если реальную безработицу посмотреть...", - заметил он.-0-