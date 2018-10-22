Лукашенко: боль от трагедии уничтожения Минского гетто не утихает и спустя 75 лет

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил обращение соотечественникам и зарубежным гостям - участникам памятных мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине уничтожения Минского гетто, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Вторая мировая война оставила на Земле и в душах людей неизгладимый след жестоких преступлений против человечества. 75 лет назад было уничтожено Минское гетто, боль от этой трагедии не утихает. "Это боль за стариков, детей, женщин и мужчин, хладнокровно лишенных жизни только за их происхождение. Более 100 тысяч евреев прошли здесь через настоящий ад - голод, холод, унижение и пытки", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание, что в этот День памяти вспоминают все гетто, всех жертв нацизма, скорбят по убитым, разделяют горе тех, кто выжил, но потерял родных и близких. "Благодарим жителей Беларуси, которые, рискуя собой, спасали узников, за что удостоены высокого звания "Праведники народов мира", - говорится в обращении.

Президент подчеркнул, что белорусская земля взрастила поколение, которое помнит уроки истории и бережет мир.

"Но планета снова погружается в пекло религиозных, межнациональных и политических конфликтов. Всем, кто сегодня забыл или, к своему счастью, не знал горя войны, мы не устанем повторять: единственное, за что мы должны бороться, - это жизнь человека. Только она имеет смысл и ценность на Земле", - уверен белорусский лидер.

Обращение Президента Беларуси к участникам памятных мероприятий к 75-й годовщине уничтожения Минского гетто

Обращение Президента Беларуси Александра Лукашенко

к соотечественникам и зарубежным гостям - участникам памятных мероприятий,

приуроченных к 75-й годовщине уничтожения Минского гетто

Уважаемые соотечественники, зарубежные гости!

Вторая мировая война оставила на Земле и в душах людей неизгладимый след жестоких преступлений против человечества. 75 лет назад было уничтожено Минское гетто, а боль от этой трагедии не утихает.

Это боль за стариков, детей, женщин и мужчин, хладнокровно лишенных жизни только за их происхождение. Более 100 тысяч евреев прошли здесь через настоящий ад - голод, холод, унижение и пытки.

В этот День памяти мы вспоминаем все известные гетто, всех жертв нацизма, скорбим по убитым, разделяем горе тех, кто выжил, но потерял родных и близких. Благодарим жителей Беларуси, которые, рискуя собой, спасали узников, за что удостоены высокого звания "Праведники народов мира".

Наша земля, где погиб каждый третий житель, пропитанная слезами безвинных людей, дала новые ростки. Взрастила поколение, которое помнит уроки истории и бережет мир.

Но планета снова погружается в пекло религиозных, межнациональных и политических конфликтов. Всем, кто сегодня забыл или, к своему счастью, не знал горя войны, мы не устанем повторять: единственное, за что мы должны бороться, - это жизнь человека. Только она имеет смысл и ценность на Земле.

Александр Лукашенко.-0-