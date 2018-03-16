Лукашенко: даже в мирное время роль внутренних войск велика

16 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Даже в мирное время роль внутренних войск велика. Об этом сегодня заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая в преддверии 100-летия со дня образования внутренних войск МВД войсковую часть 5448 в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Роль великая, роль успокаивающая. Я это очень ценю, часто об этом говорю и всегда настаиваю на том, чтобы военнослужащие внутренних войск несли службу, особенно в городах, в Минске, где разных людей море. И еще важно: когда вы идете по улице и видите патруль - вы себя уверенно и спокойно чувствуете. Особенно родители с маленькими детьми. Даже в мирное время роль их велика", - заявил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что, конечно, его приезд во внутренние войска в первую очередь связан с предстоящим праздником и юбилейной датой. Он подчеркнул, что с течением лет внутренние войска постепенно развивались и им передавались различные функции. "Это войска, которые в мирное время выполняют функции по наведению внутреннего порядка в нашей стране. Это войска практически постоянной боевой готовности, как пограничные и другие. Это очень почетная служба. Ребята и родители хотят, чтобы сыновья здесь служили (уже и девчонки служат). Они сегодня вместе с милицией обеспечивают внутреннюю безопасность нашего государства. Это они наводят порядок, борются с преступностью, помогают и участковым милиционерам, и следователям поставить на место зарвавшихся преступников", - сказал белорусский лидер.

Глава государства поздравил военнослужащих внутренних войск с праздником и поблагодарил за ту большую роль, которую они выполняют в обществе. "Достаточно мирном, спокойном обществе. Но, не дай бог что случится, они, как все, должны обеспечить и внутреннюю безопасность, не дай бог, воюющей страны. Этому мы их и учим", - резюмировал глава государства.-0-

"Эти люди творят чудеса" - Лукашенко о выступлении белорусских паралимпийцев в Пхенчхане Глава государства отметил, что давно знаком с белорусскими паралимпийцами, с некоторыми из них он встречался не раз. "Они, доказывая, что такие же, как и мы, совершают эти подвиги. Это подвиги", - подчеркнул белорусский лидер.