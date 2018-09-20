Лукашенко: для Беларуси важно дальнейшее углубление взаимодействия с Китаем

20 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Для Беларуси важно дальнейшее углубление взаимодействия с Китаем. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Компартии Китая, секретарем Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи, который 20-22 сентября посещает Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

"Искренне рад приветствовать вас на гостеприимной белорусской земле. Вы в Беларуси впервые. Особенно приятно, что именно в нашу страну вы осуществляете первый визит после избрания действующего состава руководства Компартии Китая", - отметил глава государства.

Пользуясь случаем, он лично поздравил Чжао Лэцзи с назначением на столь высокие и ответственные партийные должности - члена Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК и секретаря Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

Александр Лукашенко отметил важность того, что в июне этого года в городе Циндао во время саммита Шанхайской организации сотрудничества он встречался с Председателем КНР Си Цзиньпином, где они совместно объявили о вступлении в новый этап белорусско-китайского сотрудничества. "Беларусь и Китай, как принято сегодня говорить, стали "железными братьями", - заметил глава государства. Он напомнил, что в мае в Минске принимали заместителя Председателя КНР Ван Цишаня. "Рад, что непрерывный диалог на высочайшем уровне продолжается, сохраняя глубину двусторонних отношений, - продолжил Президент Беларуси. - Каждая встреча дает новый импульс в соединении развития наших стран во имя построения сообщества единой судьбы".

"С точки зрения руководства Беларуси наши отношения с Китаем интенсивны и всеобъемлющи, они динамично развиваются. И такой динамикой белорусская сторона удовлетворена. Естественно, что на этом длинном, очень сложном и тяжелом пути всегда будут нерешенные проблемы, задачи, которые надо будет реализовывать", - подчеркнул Президент.

"Очень важно сегодня услышать ваше мнение по качеству нашего взаимодействия и направлениям углубления белорусско-китайского сотрудничества", - сказал Александр Лукашенко.

Визит высокого китайского гостя проходит в рамках реализации меморандума о сотрудничестве между Администрацией Президента Беларуси и международным отделом ЦК КПК. На сегодня запланированы также переговоры Чжао Лэцзи с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом и главой Администрации Президента Натальей Кочановой. На завтра намечена его встреча с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем.

Чжао Лэцзи намерен также посетить Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", побывать в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, Национальной библиотеке, на историко-культурном комплексе "Линия Сталина".

Беларусь и Китай объединяют общность принципов внутренней и внешней политики, совпадение взглядов на проблемы мировой повестки дня. Налажены регулярные межведомственные контакты. Оказывается взаимная поддержка в международных организациях.

В сентябре 2016 года главы двух государств Александр Лукашенко и Си Цзиньпин достигли договоренности об установлении нового особого уровня двусторонних отношений - доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.-0-