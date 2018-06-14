Лукашенко: доступность и качество медуслуг гарантированы всем гражданам Беларуси

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доступность и качество медуслуг гарантированы всем гражданам Беларуси. Об этом говорится в поздравлении Президента Беларуси Александра Лукашенко работникам здравоохранения страны с профессиональным праздником, которое было озвучено сегодня заместителем премьер-министра Василием Жарко на торжественном собрании по случаю Дня медицинского работника во Дворце Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы нашли призвание в одной из самых важных, ответственных и почитаемых профессий, выбрав благородный путь - помогать людям, ежедневно бороться за здоровье и жизни пациентов, проявлять терпение и милосердие по отношению к каждому. На заботу о человеке нацелена и система здравоохранения Беларуси. Доступность и качество услуг, использование в диагностике и лечении новейших технологий гарантированы всем гражданам нашей страны", - подчеркнуто в поздравлении Александра Лукашенко.

Президент обратил внимание, что многие достижения отечественной медицины получили международное признание. Накопленный опыт, высокое мастерство и преданность делу специалистов отрасли сделали белорусские клиники и центры привлекательными для иностранных гостей.

"Благодарю за труд врачей и ученых, провизоров и фармацевтов, фельдшеров, медицинских сестер и представителей младшего медицинского персонала - всех, кто остается верным долгу, искренне служит людям и государству", - говорится в поздравлении.-0-