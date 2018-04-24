Лукашенко: главная цель остается неизменной - мы строим государство для народа

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главной целью остается строительство государства для народа. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главная цель остается неизменной - мы строим государство для народа", - подчеркнул глава государства.

По его словам, сейчас на первый план выходит задача укрепить экономику и приумножить благосостояние граждан. Мир не стал проще, он стал интереснее, дал равные возможности и шансы. Уметь воспользоваться ими - вопрос будущего страны, ее независимости и успешности, сказал Александр Лукашенко.

"Какой будет Беларусь завтра - зависит от каждого из нас! При этом надо помнить, что процветающей может быть только та страна, где существует баланс ответственности государства и общества за выполнение своих обязанностей. Где каждый заботится не только о себе, но и о Родине. Где любые вызовы и угрозы не раскалывают общество, а объединяют, помогая выстоять в современном мире", - заявил он.

"Если мы будем работать достойно, по совести, то совместными усилиями сможем добиться поставленных целей и сделать жизнь белорусского народа лучше. И мы сделаем это, потому что знаем, куда идем и чего хотим", - заключил Президент.-0-