Лукашенко и Додон на тракторах засеяли поле кукурузы под Кишиневом

19 апреля, Порумбень /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент Молдовы Игорь Додон сегодня посетили институт растениеводства "Порумбень", где приняли участие в церемонии "День поля", посвященной началу посевной кампании, передает корреспондент БЕЛТА.
Президенты посетили выставку современной белорусской сельхозтехники, обсудили с руководством института развитие сотрудничества между странами в сфере растениеводства, а затем на тракторах посадили новый урожай кукурузы.
Ранее в интервью БЕЛТА Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, что идея посадить новый урожай вместе с главой белорусского государства возникла во время одной из встреч с Александром Лукашенко в прошлом году. "Для меня это было неожиданно. Знаю, что Александр Григорьевич часто работает на тракторе. Я сам оканчивал аграрный университет, экономист в сельском хозяйстве по первой специальности, родился в селе, поэтому трактор видел и ездил на нем. Но последние пять-шесть лет я не управлял им, поэтому пришлось подготовиться", - признался Игорь Додон.
Главное направление деятельности института растениеводства "Порумбень" - селекция и семеноводство кукурузы, производство семян элиты и суперэлиты, совершенствование технологий возделывания кукурузы и табака.
Между Научно-практическим центром Национальной академии наук Беларуси по земледелию, Полесским институтом растениеводства НАН и институтом растениеводства "Порумбень" Молдовы развивается сотрудничество в области селекции кукурузы. Составлена совместная рабочая программа по созданию гибридов кукурузы силосного и зернового направления.-0-
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