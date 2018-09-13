Лукашенко и Мирзиеев считают возможным поднять уровень товарооборота до $1 млрд

13 сентября, Ташкент /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сегодня на переговорах отметили, что страны обладают потенциалом для роста товарооборота до $1 млрд, передает корреспондент БЕЛТА.

"Несмотря на то, что объемы торговли между нашими странами за последние годы существенно увеличились, сохраняются колоссальные возможности. Я мечтал о $500 млн и с этим сюда приехал. Но когда услышал от Президента, что не за горами миллиард, подумал: слава тебе, господи. Если Президент об этом говорит, значит, есть цель. Мы к этому готовы", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава белорусского государства отметил, что в Узбекистане, как и в Беларуси, акцент во внешней политике делается на развитии взаимовыгодного экономического сотрудничества. "Экономика - это фундамент, это основа любых отношений. Будет экономика - будут дружеские отношения и все остальное", - убежден Президент.

Шавкат Мирзиеев пояснил, что цифру товарооборота в $1 млрд не придумывал: проанализировав развитие отношений между странами, он пришел к выводу, что можно еще многое сделать. Главное, по его словам, чтобы такой же политики придерживались и ответственные чиновники при выполнении достигнутых договоренностей.-0-