Лукашенко: к проведению ВГС все готово

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. К проведению Высшего государственного совета Союзного государства все готово. Это отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы обсуждали вскользь эту тему в Китае с Путиным на полях саммита (ШОС. - Прим. БЕЛТА). Мы констатировали, что все готово к проведению ВГС. Давайте еще раз посмотрим на повестку дня. Возможно, какие-то есть вопросы, - сказал Александр Лукашенко. - Возможно, в процессе обсуждения, согласования повестки возникали какие-то проблемы. Я просто хочу быть в курсе дела. И, может быть, появились предложения по ее дополнению".

Как отметил Григорий Рапота, повестка заседания действительно сформулирована и подготовлена, однако существуют вопросы, которые главам государств, возможно, потребуется обсудить дополнительно.

Встреча состоялась в канун предстоящего 13 июня в Москве заседания Совета Министров Союзного государства и запланированного на 19 июня в Минске заседания Высшего государственного совета. В повестку дня заседания Совмина включено около 15 вопросов, в повестку дня ВГС - порядка десяти.

Как ожидается, на заседании Высшего государственного совета Союзного государства будут рассматриваться вопросы, которые касаются итогов белорусско-российского торгово-экономического сотрудничества за минувший год, отчета Совета Министров об исполнении бюджета Союзного государства за 2016 год, а также программа согласованных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы. Речь пойдет о выполнении приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства.

Кроме того, на заседании ВГС планируется обсудить присуждение премий Союзного государства в области литературы и искусства на 2017-2018 годы, а также учреждение премии Союзного государства в области науки и техники.-0-