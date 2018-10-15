Лукашенко - Кириллу: вы не только патриарх, но и близкий нам человек

15 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что в Беларуси всегда рады видеть патриарха Кирилла не только в силу его патриаршего служения, но и как близкого человека. Об этом глава белорусского государства заявил сегодня на встрече с членами Священного синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко подчеркнул, что для патриарха Кирилла не нужно никаких приглашений, чтобы приезжать в Беларусь, так как это и его земля. "Вы не только патриарх, вы и близкий нам человек", - сказал белорусский лидер.

Президент еще раз поблагодарил патриарха за внимание к Беларуси, которая является оплотом православия на западном направлении, и решение провести здесь Священный синод. "Вы отдельно еще должны приехать к нам (с визитом. - Прим. БЕЛТА)", - добавил Александр Лукашенко.

Он обратил внимание на давний характер своих отношений с патриархом Кириллом, еще до патриаршего сана. "Очень ценю вашу искренность с тех пор. Я предпочитаю всегда искренние отношения между людьми", - отметил глава государства.-0-