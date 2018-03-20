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Лукашенко молодежи: успех - это не только лавры и овации, но и большая социальная ответственность

Президент 20.03.2018 | 12:07

20 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Успех - это не только лавры и овации, но и большая социальная ответственность. Такое мнение высказал сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с творческой молодежью, которая проходит в Белорусском государственном молодежном театре, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что, создавая новое государство, в Беларуси старались сохранить лучшее культурное наследие эпохи, чтобы детей воспитать на красивых примерах истинного искусства. "Чтобы, выбирая творческую профессию, они понимали: успех - это не только лавры, овации, популярность, но и большая социальная ответственность. А сегодня именно от того, как сложится ваша творческая судьба, зависит будущее страны", - сказал Александр Лукашенко.

В театре Президент посетил выставку-презентацию работ и достижений талантливой молодежи. По его словам, она показала эстетические грани искусства. "Но есть и другие. К сожалению, человек так устроен, что он легче воспринимает негативную информацию. Именно на этом чаще всего делают себе имя посредственные личности. Ведь это самый быстрый и простой способ обратить на себя внимание. Поэтому он так заманчив и опасен", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко констатировал, что в современном обществе популярны или, по крайней мере, набирают много просмотров "хиты", которые сложно отнести к искусству. "Даже мне неудобно некоторые вещи здесь повторять в этой аудитории, то, что мы видим особенно в интернете. К сожалению, вот так мы буквально за двадцать с лишним лет перевернули все общество, и считали, что это лучше, это свобода. Вот получили результат. Поэтому для меня очень ценно ваше творчество, оно не такое", - признался Президент.

Он констатировал, что все государства и нации периодически проходят через испытание так называемой чернухой. "Термин некрасивый, но такова его суть. Как это работает, вы в полной мере ощутили на себе и в начале 90-х годов прошлого века, и сейчас по отдельным направлениям, к сожалению, лучше не стало. И именно с этой примитивной "культуры" начался распад сильного государства", - обратился к истории глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что пропаганда безнравственности, искажение истории, нецензурная лексика, излишний натурализм сцен жесткости и насилия в литературе, кино и драматургии не были изобретением того времени. Пессимистическое, страшное, шокирующее искусство существовало всегда и часто разрушало целые цивилизации изнутри.

В Беларуси, по словам Александра Лукашенко, люди сами чуть не стали свидетелями того, как презрение к прошлому, отрицание настоящего и неверие в будущее приводят к самоуничтожению нации. "Были потеряны идеалы, чувство собственного достоинства, вера в себя, а с ними - сила, независимость, безопасность страны, как внутренняя, так и внешняя", - сказал Президент.

Чтобы переломить эту ситуацию, в Беларуси сделали все для того, чтобы сохранить лучшее культурное наследие эпохи и воспитать на нем новые поколения.-0-

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Теги
встречи, Лукашенко, молодежь
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