Лукашенко на полях под Александрией испытал белорусский суперкомбайн

11 августа, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на полях ОАО "Александрийское" испытал белорусский зерноуборочный комбайн "Палессе GS2124", передает корреспондент БЕЛТА.

О намерении понаблюдать за работой этой техники в полевых условиях глава государства заявил накануне, посещая "Гомсельмаш", где ему и был продемонстрирован комбайн.

Президенту Беларуси представили комбайн-новинку на газомоторном топливе Как было доложено, новая техника несколько дороже в сравнении с традиционными аналогами, однако позволяет значительно экономить на стоимости топлива.

Президент также поинтересовался работой ОАО "Александрийское", его хозяйственной деятельностью, производственными и финансовыми показателями.

Как доложили Александру Лукашенко, работу предприятия в целом можно охарактеризовать положительно, однако на ней серьезно сказывается большая кредитная нагрузка. "Надо на его примере выработать некую схему, некий порядок погашения кредитов для таких хозяйств, чтобы они могли спокойно жить, работать, развиваться и гасить кредиты", - поручил глава государства.

Его также проинформировали о ходе уборочных работ в других сельскохозяйственных организациях Шкловского района и всей Могилевской области. Отдельное внимание было уделено отстающим предприятиям, совершенствованию их деятельности.

Кроме того, Президент обсудил со специалистами особенности работы агрохолдинга "Купаловское", возможные варианты реорганизации производства.

Зерноуборочный комбайн GS2124 создан на базе модели КЗС-1624 и получил ряд высокотехнологичных новшеств, например, возможность вождения по спутнику или по сигналу от станции наведения на Земле. Кроме того, комбайн оснащен системой точного земледелия, которая определяет количество урожая, собранного с определенного сегмента, а затем формирует карту урожайности поля. Система дистанционного мониторинга дает возможность, в частности, отправлять аварийное сообщение в центр сервисного обслуживания. Благодаря системе видеообзора гораздо лучше можно контролировать зону выгрузки зерна. Установленная система соломосепаратора позволяет работать на повышенных скоростях - до 6-8 км/ч (при стандартных 3-3,5 км/ч).

Белорусский комбайн не уступает своему зарубежному аналогу в самой дорогой комплектации Lexion 770.

Сейчас три опытных образца GS2124 проходят испытание на полях Беларуси, в том числе в ОАО "Александрийское".

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