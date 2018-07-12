Лукашенко на "Славянском базаре" подарили пояс-оберег

12 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Президенту Беларуси Александру Лукашенко сегодня на церемонии торжественного открытия XXVII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" подарили пояс-оберег, передает корреспондент БЕЛТА.

Ведущие назвали этот пояс главным даром мужчине у славянских народов. Таким образом организаторы форума поблагодарили главу государства за то, что он в свое время помог сохранить фестиваль, который сейчас объединяет многие народы.

"Мы тогда были правы, что сохранили этот фестиваль. Он был бы просто уничтожен. Я это знаю сейчас точно. Его хотели пустить в свободное плавание по городам, весям и странам для того, чтобы он потихоньку угас, потух, как у нас говорят. Поэтому мы его сохранили для вас и оказались правы: он нам очень нужен сегодня, и он будет всегда востребован", - убежден Александр Лукашенко.

"Не будем скрывать, в нашем славянском мире сегодня не совсем спокойно. И то, что сегодня происходит здесь, я уверен, что вы даже этого не осознаете, насколько важно, что мы здесь собрались - для белорусов, россиян, украинцев, для всех тех республик Советского Союза, которые были когда-то в одном государстве", - отметил Президент.-0-