Лукашенко: надо четко определиться с ролью союза молодежи в Беларуси

29 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым четко определиться с ролью, которую в Беларуси должен играть Белорусский республиканский союз молодежи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо определиться наконец-то с теми направлениями, по которым будет работать молодежь", - заявил глава государства.

В качестве примера он привел студотрядовское движение: "Это прекрасная форма. С точки зрения того, что молодежь, особенно сейчас, окунается в этот физический труд. И не только физический. Учится зарабатывать первый рубль для себя. Вот хорошее направление, которое в хорошем смысле слова монополизировано нашим союзом молодежи".

Александр Лукашенко отметил, что появляются и новые движения - волонтерские, наставничество, уход и помощь за больными и немощными, ветеранами. "Но надо определиться и четко дать сигнал нашему обществу, молодежи, чем вы будете заниматься. А органам власти - нам надо, не боясь, честно и откровенно сказать, какой властью мы сможем наделить сегодня молодежь, в чем они могут быть помощниками государства, в чем мы их будем поддерживать. Хоть на уровне закона", - сказал белорусский лидер.

Президент обратил внимание, что крупные объединения, подобные республиканскому союзу молодежи, являются и основой гражданского общества, хотя определенными кругами принято относить к этой категории лишь те организации, которые "воюют против государства". "В свое время я четко ответил на вопрос, что такое для нас гражданское общество. Мы не разрушили молодежную организацию. Она у нас есть. Чем это не опора нашего гражданского общества", - добавил глава государства.

В аналогичном ключе Александр Лукашенко высказался в отношении профсоюзов, женской, ветеранской организаций. "Они должны тут (вместе с молодежной организацией. - Прим. БЕЛТА) играть главную скрипку. Ну а тот, кто хочет в оркестре присоединиться к этой главной скрипке и играть, - пожалуйста, присоединяйтесь, этот круг не закрыт. Поэтому нам надо четко определиться, какую роль будет играть молодежная организация, какие у нее права, власть", - резюмировал белорусский лидер.-0-