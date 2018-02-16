Лукашенко наградил Анну Гуськову орденом Отечества III степени и присвоил ей заслуженного мастера спорта Беларуси

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по фристайлу Анну Гуськову с завоеванием золотой медали на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Защищая спортивную честь страны, ты подарила белорусам настоящий праздник. Сегодня все с замиранием сердца следили за ярким, самоотверженным выступлением, которое принесло нам первое, такое долгожданное золото Олимпиады в Пхенчхане", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что, показав непревзойденный уровень мастерства и подтвердив высочайший класс белорусской школы фристайла, спортсменка стала автором победы всей страны.

Александр Лукашенко также поздравил Анну Гуськову с присвоением почетного звания "Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь" и награждением орденом Отечества III степени.

Президент выразил благодарность тренерскому коллективу национальной команды по фристайлу и пожелал новых побед белорусским олимпийцам.-0-