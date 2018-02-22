Лукашенко наградил белорусских биатлонисток - олимпийских чемпионок орденами "За личное мужество"

22 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Победительницы эстафеты по биатлону на Олимпийских играх в Пхенчхане Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева награждены орденами "За личное мужество". Соответствующее решение принял Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
Кроме того, Надежде Скардино, Ирине Кривко, Динаре Алимбековой присвоено почетное звание "Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь".
Александр Лукашенко поздравил белорусских биатлонисток с завоеванием олимпийского золота.
Как сообщалось, белорусские биатлонистки Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева победили в эстафетной гонке 4х6 км. Победное время белорусских биатлонисток - 1 ч 12 мин. 03,4 сек. (без штрафных кругов, 9 дополнительных патронов).-0-
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