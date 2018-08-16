Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Чеченской Республики Российской Федерации Рамзан Кадыров награжден орденом Дружбы народов за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества между Беларусью и Чеченской Республикой. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
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