Лукашенко наградил Сурикова орденом Почета

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси в 2006-2018 годах, награжден орденом Почета. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Дипломат удостоен награды за значительный личный вклад в развитие белорусско-российских интеграционных и двусторонних связей, укрепление союзных отношений и стратегического партнерства между двумя странами.-0-