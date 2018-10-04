Лукашенко наградил Сурикова орденом Почета

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси в 2006-2018 годах, награжден орденом Почета. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
Дипломат удостоен награды за значительный личный вклад в развитие белорусско-российских интеграционных и двусторонних связей, укрепление союзных отношений и стратегического партнерства между двумя странами.-0-
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