Лукашенко: нагрузка в школах не должна быть равна студенческой

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко против того, чтобы нагрузка в школах была равна студенческой. Об этом глава государства заявил сегодня, отвечая на вопросы творческой молодежи в Белорусском государственном молодежном театре, передает корреспондент БЕЛТА.
Президент акцентировал внимание на проблеме излишней нагрузки школьников. "Не надо перегружать детей, не надо их делать в школе студентами", - сказал он.
По мнению главы государства, в школах нужно преподавать то, что останется в голове после вступления во взрослую самостоятельную жизнь.
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