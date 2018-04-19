Лукашенко направил поздравление с 70-й годовщиной независимости Израиля

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Израиля Реувена Ривлина с 70-й годовщиной независимости Государства Израиль. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Мне особенно приятно отметить, что у истоков его основания стояли выдающиеся выходцы с белорусской земли, среди которых был и первый Президент Израиля - Хаим Вейцман. В свое время наша страна поддержала резолюцию Организации Объединенных Наций, которая сделала возможным создание Государства Израиль", - говорится в поздравлении.
Президент отметил, что исторический фундамент и общность в прошлом судеб белорусов и евреев играют в настоящем положительную роль при формировании атмосферы доверия и взаимопонимания в двусторонних отношениях, позволяют рассчитывать на дальнейшее развитие плодотворного сотрудничества.
Александр Лукашенко пожелал Реувену Ривлину крепкого здоровья и успехов, а также мира и процветания дружественному народу Израиля.-0-
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