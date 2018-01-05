Лукашенко направил поздравление с Днем работников социальной защиты

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов системы органов и организаций соцзащиты с профессиональным праздником - Днем работников социальной защиты. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Вы избрали нелегкую, но благородную миссию - дарить надежду и помогать тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации, - отметил глава государства. - Благодаря вашей повседневной работе эти люди чувствуют себя окруженными вниманием и заботой общества, обретают уверенность в завтрашнем дне".

Александр Лукашенко выразил убежденность, что профессионализм и добросовестное отношение к делу представителей данной сферы будут и впредь способствовать успешному развитию государства.-0-