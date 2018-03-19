Лукашенко направил приветствие участникам финальных соревнований "Золотая шайба"

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко направил приветствие участникам, организаторам и гостям республиканских финальных соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Финальный хоккейный турнир "Золотая шайба" стартует в Орше В последние годы в младшей возрастной группе чаще побеждали минские команды. В 2014 году успеха добился "Партизан", год спустя - "Беркут" из Фрунзенского района, а в 2016 и 2017 годах побеждали "Грифоны" из Центрального района.

Глава государства отметил, что этот праздник детского хоккея, набирающий в Беларуси все большую популярность, состоится уже в двадцать второй раз. "Он дает юным спортсменам возможность проявить свои лучшие качества: силу, ловкость и выдержку", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко обратил внимание, что, успешно преодолев отборочные этапы, в финале республиканского турнира принимают участие хоккейные дружины из всех регионов страны. Глава государства выразил уверенность, что на этих соревнованиях они покажут себя сплоченными командами, нацеленными только на победу.-0-