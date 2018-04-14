Лукашенко направил соболезнование Президенту Эквадора в связи с гибелью сотрудников газеты и военнослужащих

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Эквадора Ленину Вольтеру Морено Гарсесу в связи с трагической гибелью трех сотрудников газеты "Эль Комерсио" и четырех военнослужащих, которые стали жертвами террористической деятельности вооруженных группировок на границе Эквадора с Колумбией. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Беларусь решительно осуждает эти жуткие преступления и неуклонно выступает против любых проявлений ненависти", - говорится в соболезновании.

Глава государства от имени белорусского народа и себя лично высказал соболезнования родным и близким погибших, а также всему народу Эквадора.-0-