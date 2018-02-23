Лукашенко направил соболезнование Президенту Перу в связи с трагедией в Арекипа

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Перу Педро Пабло Кучински Годарду, родным и близким погибших при падении автобуса в пропасть на юге страны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"С большой болью в Беларуси восприняли известие о многочисленных жертвах в результате падения в пропасть пассажирского автобуса на территории департамента Арекипа", - говорится в соболезновании.

Глава государства пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим, а также передал слова поддержки всему перуанскому народу.-0-