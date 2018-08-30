Лукашенко направил соболезнование родным и близким Иосифа Кобзона

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР, депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Иосифа Кобзона, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"В памяти миллионов людей он навсегда останется символом эпохи, сильной личностью и человеком с твердой гражданской позицией. Ушел великий артист, но его мастерство, талант и удивительный голос будут жить в бессмертном музыкальном наследии", - говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко отметил, что светлая память об Иосифе Давыдовиче сохранится в сердцах белорусов. -0-