Лукашенко направил соболезнование родным и близким Иосифа Кобзона

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР, депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Иосифа Кобзона, сообщили БЕЛТА в
"В памяти миллионов людей он навсегда останется символом эпохи, сильной личностью и человеком с твердой гражданской позицией. Ушел великий артист, но его мастерство, талант и удивительный голос будут жить в бессмертном музыкальном наследии", - говорится в соболезновании.
Александр Лукашенко отметил, что светлая память об Иосифе Давыдовиче сохранится в сердцах белорусов. -0-
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