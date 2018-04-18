18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Молдову. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня Александр Лукашенко встретится с Президентом Молдовы Игорем Додоном. Переговоры пройдут в формате один на один и расширенном составе с участием членов делегаций. Главной темой переговоров станет развитие белорусско-молдавского сотрудничества, а также взаимодействие в интеграционных форматах, в том числе на площадках Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств.

Параллельно с визитом главы государства в Кишиневе пройдет белорусско-молдавский форум делового и межрегионального сотрудничества. В нем принимают участие не только представители бизнес-кругов, но и руководство городов и районов двух стран. Для делегатов будет организована выставка коммунальной техники и другой белорусской продукции.

В 2017 году товарооборот между Беларусью и Молдовой составил $220,5 млн и по сравнению с 2016-м сократился на 3%. Однако при этом белорусский экспорт вырос почти на 13% и достиг $133,4 млн. Его основу составили нефтепродукты, сахар, тракторы и седельные тягачи, лесоматериалы, кокс и битум, пленка из пластмасс, стекловолокно. Молдова поставляла в Беларусь вина, коньяки, соки, овощи, фрукты, гипс, ковры и напольные покрытия.

В Молдове действует более 60 представительств, дочерних предприятий, субъектов товаропроводящей сети и дистрибьюторов белорусских предприятий. В стране созданы три сборочных производства: садово-виноградарских тракторов "Беларус-921" Сморгонского агрегатного завода, тракторов Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов, троллейбусов "Белкоммунмаш". Прорабатывается организация производства в Кишиневе автобусов МАЗ.-0-