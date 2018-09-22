22 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко не видит необходимости создавать в России дублирующие производства и выступает за кооперацию в промышленности. Соответствующие вопросы обсуждались на высшем уровне в Сочи 21 сентября, передает корреспондент БЕЛТА.

"Речь шла об известных проблемах машиностроительных комплексов. Мы особенно много внимания уделили этому на переговорах в формате один на один. В том ключе, что нам не надо было бы повторять одно и то же производство, создавая предприятия, особенно в России", - отметил Президент на совещании в Минске по итогам прошедших переговоров.

Он привел пример, что если в Беларуси есть предприятие БелАЗ, то зачем подобное предприятие по выпуску автомобилей большой грузоподъемности создавать в России. "Нет такой необходимости. Обращено было внимание на работу по кооперации, как это было и ранее. Полное взаимопонимание с Президентом России", - констатировал глава государства.

"Но вся беда в том, что мы там плохо работаем. Плохо мы еще работаем со своими коллегами - министр с министром, вице-премьер с вице-премьером", - отметил Президент.

"Также говорили о равных условиях хозяйствования, так называемом утилизационном сборе", - поделился глава государства подробностями переговоров.-0-