Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
14 августа 2018, Вт
+28°C
Малооблачно EUR 2.3554
USD 2.0707
RUB 3.0415
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: недопустимо, чтобы работа на местах скатывалась к формализму и волоките
Президент
Кочанова: из 126 поручений Президента по развитию Оршанского района выполнено 87
Регионы
Школьные линейки в Беларуси пройдут 31 августа и 1 сентября
Общество
Сегодня квартиру от "Евроопт" разыграет генеральный директор Большого театра Владимир Гридюшко! Поймай удачу в прямом эфире в 18.20!
Общество
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 15 августа из-за гроз
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Из показаний потерпевших по делу Коржича: сержант Барановский бил солдат почти каждый день
12:29 Происшествия
Около 178 тыс. детей в Беларуси получат матпомощь на подготовку к школе
12:20 Общество
Следователи завершили проверку по факту обрушения крыши катка в Гомеле
12:20 Регионы
Белкоопсоюз планирует подать заявление в суд о банкротстве Оршанского райпо
12:04 Регионы
Театр эстрады открывает новый сезон
12:03 Культура
Кочанова: из 126 поручений Президента по развитию Оршанского района выполнено 87
12:00 Регионы
Гендиректор "Натали Турс" опроверг приостановку деятельности туркомпании
11:56 В мире
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 15 августа из-за гроз
11:55 Общество
Скидки до 50% будут на общегородской школьной ярмарке в Минске
11:53 Регионы
Единые торговые надбавки и наценки предлагается установить в столовых школ
11:51 Общество
Более 85% площадей зерновых убрано в Гомельской области
11:51 Регионы
Собрать ребенка в школу стоит от Br147 до Br900 - МАРТ
11:45 Общество
"Натали Турс" объявила о приостановке операционной деятельности
11:34 В мире
"Не сделано практически ничего" - Лукашенко на совещании в Орше указал на системные недоработки по развитию района
11:34 Президент
Экс-директор департамента Госстандарта за взятки приговорен к 13 годам колонии
11:28 Происшествия
Мошенник-предприниматель из Шарковщины присвоил более Br32 тыс.
11:24 Происшествия
Шарик из "Простоквашино" завел Instagram-аккаунт
11:23 Калейдоскоп
Ярмарочные традиции XVIII столетия возрождают на фестивале в Зельве
11:10 Регионы
В Швеции неизвестные подожгли около 100 автомобилей
11:06 В мире
Лукашенко: недопустимо, чтобы работа на местах скатывалась к формализму и волоките
11:02 Президент
Все новости
Темы
Рабочие поездки Президента Рабочие поездки Президента
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Уборочная кампания Уборочная кампания
Жара в Беларуси Жара в Беларуси
Вступительная кампания - 2018 Вступительная кампания - 2018
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Лукашенко: недопустимо, чтобы работа на местах скатывалась к формализму и волоките

Президент 14.08.2018 | 11:02
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Рабочие поездки Президента Новости темы Рабочие поездки Президента
Другие темы

14 августа, Орша /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании о ходе выполнения поручений по комплексному развитию Оршанского района подчеркнул недопустимость того, чтобы работа на местах скатывалась к формализму и волоките, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент напомнил, что в Послании белорусскому народу и Национальному собранию в 2017 году поручал правительству совместно с Витебским облисполкомом обеспечить комплексное развитие Оршанского района, чтобы его темпы роста были как минимум выше среднеобластных.

"Недопустимо, чтобы работа на местах скатывалась к формализму и волоките", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства неоднократно отмечал, что выполнение поручений по развитию региона - показатель эффективности работы правительства и местной власти. Требовалось наладить системную работу, которая стала бы примером для других средних городов страны.

"Это вопрос не только Орши. Как я уже говорил, это вопрос равномерного распределения производительных сил по всей стране. Мы не можем допустить, чтобы десятимиллионная страна наполовину разместилась в Минске и его окрестностях. На наших глазах примеров немало: наверное, все вы бывали в Москве, проезжали через Московскую область и видели последствия подобного размещения населения и производительных сил. Этого допустить нельзя", - обратил внимание Президент.

Ограничивая строительство в Минске и областных центрах, нужно развивать районные центры, городские поселки и средние города, убежден Александр Лукашенко. "Учитывая, что в сельском хозяйстве мы нащупали путь, по которому надо идти, - это создание агрогородков, - добавил глава государства. - Таких средних городов у нас одиннадцать, и проживает там немало - 15% населения. Правительство на примере Орши должно было показать системную работу с такими регионами. В том числе определить эффективные решения по опережающему развитию и распространить их в дальнейшем на всю страну. Этого не сделано".

Если какие-то из поставленных целей и достигаются, то только в ручном режиме, отметил Президент. А системные точки роста, которые позволят регионам развиваться без вмешательства сверху, не определены либо неэффективны.

"Более того, не решены ключевые задачи по развитию проблемных организаций района. А к проблемным можно отнести практически все предприятия, которые здесь существуют. Они нуждаются в серьезном подходе в плане модернизации и приведения их в надлежащий вид. Исходя из вчерашнего дня, можно сделать вывод, что все члены правительства, которые были здесь, научились объясняться, но не выполнять. Поэтому тема сегодняшнего разговора - результат", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, ориентиром прежде всего должен являться уровень заработной платы. Сегодня в Оршанском районе это Br770, а в среднем во Витебской области - Br820. "И вообще, Николай Николаевич (председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев. - Прим. БЕЛТА), Витебщина по уровню благосостояния населения плетется в хвосте. А на отдельных предприятиях зарплата выплачивается еще и с задержками. Ту мизерную заработную плату, которую вы начисляете, не можете выплатить людям. И как в таком случае людям жить? Естественно, вы теряете население, люди уезжают. Каждый четвертый белорус, уехавший за границу на заработки, из вашей Витебской области", - констатировал глава государства.

При этом все вносимые на рассмотрение Президента предложения по выделению финансирования, решению организационных вопросов поддерживались незамедлительно.

Александр Лукашенко поинтересовался, какая реальная ситуация на базовых промышленных и сельскохозяйственных предприятиях и что мешает правительству и местной вертикали власти безусловно выполнять поставленные задачи.

"Были разные точки зрения, но мы приняли согласованные решения. Никто не возражал полтора-два года тому назад. Поэтому тем более требую ответа на вопрос, почему согласованные решения, формализованные главой государства, не были исполнены? От участников совещания нужны объективные оценки и конкретные предложения по вопросам, которые требуют решения, - отметил белорусский лидер. - Почему провалены и не выполнены поручения Президента? Других вопросов я перед вами не ставлю. Не пытайтесь мне нарисовать радужную картину до 2025 и 2035 годов".

"Не сделано практически ничего" - Лукашенко на совещании в Орше указал на системные недоработки по развитию района"Не сделано практически ничего" - Лукашенко на совещании в Орше указал на системные недоработки по развитию района
Как отметил глава государства, социальную сферу в Орше в целом довели до ума, город благоустроен, и его необходимо и далее содержать в надлежащем состоянии.

Накануне Президент посетил ряд оршанских предприятий, в том числе инструментальный завод, мясоконсервный комбинат и "Оршаагропроммаш", а также "Технику связи" в городе Барань. Президенту доложили о финансово-экономических показателях в каждой из организаций, хозяйственной деятельности и перспективах работы.

Затем глава государства ознакомился с организацией производства и технологическими процессами на заводах. Александр Лукашенко, как правило, не следовал по заранее подготовленному маршруту, а лично осматривал каждый метр территории предприятий, заглядывал туда, где даже в преддверии приезда Президента и не думали наводить порядок.

После увиденного Александр Лукашенко подверг жесткой критике качество работы местных органов власти, руководства отраслей и предприятий по развитию производственной сферы в районе.-0-

Лукашенко раскритиковал качество работы по развитию производственной сферы в Оршанском районеЛукашенко раскритиковал качество работы по развитию производственной сферы в Оршанском районе
Президент, как правило, не следовал по заранее подготовленному маршруту, а лично осматривал каждый метр территории предприятий, заглядывал туда, где даже в преддверии приезда главы государства и не думали наводить порядок.

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Лукашенко, Орша, совещание
Версия для печати
Новости рубрики Президент
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3554 BYN 2.34 BYN 2.35 BYN
USD
2.0707 BYN 2.051 BYN 2.058 BYN
RUB
3.0415 BYN 3.061 BYN 3.082 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко упрекает чиновников в попытке обойтись малой кровью при выполнении его поручений
Все видео

Фотоновости

Православные верующие празднуют Медовый спас
Все фото

Инфографика

Оршанский район Оршанский район находится на юго-востоке Витебской области. Административный центр - город Орша с населением 115 тыс. человек.
Вся инфографика
Политика
Во время встречи. Фото МИД Беларусь и Узбекистан обсудили обмен визитами на высшем и высоком уровнях
Создание единого визового пространства государств Центральной Азии обсуждают в СНГ
Беларусь обсуждает с Нигерией возможности увеличения поставок сложнотехнической продукции
Экономика
Во время встречи. Фото БКК БКК заключила меморандум о поставках в Китай нового вида калийных удобрений
Широкая денежная масса в Беларуси за июль сократилась на 0,2%
Итоги недели на белорусском валютном рынке
Происшествия
Фото УСК по Гродненской области Лобовое столкновение микроавтобусов под Ивье: оба водителя неоднократно нарушали ПДД
Из показаний потерпевших по делу Коржича: сержант Барановский бил солдат почти каждый день
Экс-директор департамента Госстандарта за взятки приговорен к 13 годам колонии
Общество
Фото из архива Около 178 тыс. детей в Беларуси получат матпомощь на подготовку к школе
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 15 августа из-за гроз
Единые торговые надбавки и наценки предлагается установить в столовых школ
Регионы
Фото из архива Скидки до 50% будут на общегородской школьной ярмарке в Минске
Следователи завершили проверку по факту обрушения крыши катка в Гомеле
Белкоопсоюз планирует подать заявление в суд о банкротстве Оршанского райпо
Спорт
Во время предыгровой тренировки БАТЭ. Фото борисовского клуба Футболисты БАТЭ сыграют с "Карабахом" в квалификации Лиги чемпионов
Чемпионат Беларуси по автослалому стартует 18 августа в Могилеве
Женская команда ФК "Минск" завершила выступление в Лиге чемпионов
Технологии
Фото из Twitter NASA запустило зонд для изучения Солнца
Китай разрабатывает космический аппарат для продления срока службы спутников
В сентябре для покупателей будет доступен браслет Xiaomi с функцией бесконтактной оплаты
Культура
Олег Новицкий в фильме "Земляк" не плакатный, а настоящий - режиссер
Театр эстрады открывает новый сезон
Умер дирижер Лео Корхин
В мире
Фото PA Автомобиль врезался в ограду Вестминстерского дворца, есть пострадавшие
Гендиректор "Натали Турс" опроверг приостановку деятельности туркомпании
"Натали Турс" объявила о приостановке операционной деятельности
Калейдоскоп
Фото The Herald В Австралии более 450 гитаристов одновременно сыграли композицию "Highway to Hell‍"
Шарик из "Простоквашино" завел Instagram-аккаунт
Лера Кудрявцева родила дочь и показала ее в Instagram
Газета 7 дней
Уверенный ход жатвы
Туфельки для Золушки
Приглашение в Заполярье
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Потенциал сотрудничества
Сергей ЧИЖИК. Равные среди равных
Дзмітрый ЯЦЭВІЧ. Бясцэнны скарб беларускага народа
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия