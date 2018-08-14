Лукашенко: недопустимо, чтобы работа на местах скатывалась к формализму и волоките

14 августа, Орша /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании о ходе выполнения поручений по комплексному развитию Оршанского района подчеркнул недопустимость того, чтобы работа на местах скатывалась к формализму и волоките, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент напомнил, что в Послании белорусскому народу и Национальному собранию в 2017 году поручал правительству совместно с Витебским облисполкомом обеспечить комплексное развитие Оршанского района, чтобы его темпы роста были как минимум выше среднеобластных.

"Недопустимо, чтобы работа на местах скатывалась к формализму и волоките", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства неоднократно отмечал, что выполнение поручений по развитию региона - показатель эффективности работы правительства и местной власти. Требовалось наладить системную работу, которая стала бы примером для других средних городов страны.

"Это вопрос не только Орши. Как я уже говорил, это вопрос равномерного распределения производительных сил по всей стране. Мы не можем допустить, чтобы десятимиллионная страна наполовину разместилась в Минске и его окрестностях. На наших глазах примеров немало: наверное, все вы бывали в Москве, проезжали через Московскую область и видели последствия подобного размещения населения и производительных сил. Этого допустить нельзя", - обратил внимание Президент.

Ограничивая строительство в Минске и областных центрах, нужно развивать районные центры, городские поселки и средние города, убежден Александр Лукашенко. "Учитывая, что в сельском хозяйстве мы нащупали путь, по которому надо идти, - это создание агрогородков, - добавил глава государства. - Таких средних городов у нас одиннадцать, и проживает там немало - 15% населения. Правительство на примере Орши должно было показать системную работу с такими регионами. В том числе определить эффективные решения по опережающему развитию и распространить их в дальнейшем на всю страну. Этого не сделано".

Если какие-то из поставленных целей и достигаются, то только в ручном режиме, отметил Президент. А системные точки роста, которые позволят регионам развиваться без вмешательства сверху, не определены либо неэффективны.

"Более того, не решены ключевые задачи по развитию проблемных организаций района. А к проблемным можно отнести практически все предприятия, которые здесь существуют. Они нуждаются в серьезном подходе в плане модернизации и приведения их в надлежащий вид. Исходя из вчерашнего дня, можно сделать вывод, что все члены правительства, которые были здесь, научились объясняться, но не выполнять. Поэтому тема сегодняшнего разговора - результат", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, ориентиром прежде всего должен являться уровень заработной платы. Сегодня в Оршанском районе это Br770, а в среднем во Витебской области - Br820. "И вообще, Николай Николаевич (председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев. - Прим. БЕЛТА), Витебщина по уровню благосостояния населения плетется в хвосте. А на отдельных предприятиях зарплата выплачивается еще и с задержками. Ту мизерную заработную плату, которую вы начисляете, не можете выплатить людям. И как в таком случае людям жить? Естественно, вы теряете население, люди уезжают. Каждый четвертый белорус, уехавший за границу на заработки, из вашей Витебской области", - констатировал глава государства.

При этом все вносимые на рассмотрение Президента предложения по выделению финансирования, решению организационных вопросов поддерживались незамедлительно.

Александр Лукашенко поинтересовался, какая реальная ситуация на базовых промышленных и сельскохозяйственных предприятиях и что мешает правительству и местной вертикали власти безусловно выполнять поставленные задачи.

"Были разные точки зрения, но мы приняли согласованные решения. Никто не возражал полтора-два года тому назад. Поэтому тем более требую ответа на вопрос, почему согласованные решения, формализованные главой государства, не были исполнены? От участников совещания нужны объективные оценки и конкретные предложения по вопросам, которые требуют решения, - отметил белорусский лидер. - Почему провалены и не выполнены поручения Президента? Других вопросов я перед вами не ставлю. Не пытайтесь мне нарисовать радужную картину до 2025 и 2035 годов".

Накануне Президент посетил ряд оршанских предприятий, в том числе инструментальный завод, мясоконсервный комбинат и "Оршаагропроммаш", а также "Технику связи" в городе Барань. Президенту доложили о финансово-экономических показателях в каждой из организаций, хозяйственной деятельности и перспективах работы.

Затем глава государства ознакомился с организацией производства и технологическими процессами на заводах. Александр Лукашенко, как правило, не следовал по заранее подготовленному маршруту, а лично осматривал каждый метр территории предприятий, заглядывал туда, где даже в преддверии приезда Президента и не думали наводить порядок.

После увиденного Александр Лукашенко подверг жесткой критике качество работы местных органов власти, руководства отраслей и предприятий по развитию производственной сферы в районе.-0-