Лукашенко: нужно всесторонне изучить вопрос о сохранении очереди для получивших арендную квартиру

24 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на вопрос депутатов, возможно ли сохранить за гражданами право состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и после получения арендного жилья, передает корреспондент БЕЛТА.
Депутаты рассказали, что в настоящее время, согласно законодательству, граждане, вселившиеся в арендное жилье, снимаются с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий и фактически, простояв долгие годы в очереди, чтобы построить собственное жилье, они такое право теряют. Многие избиратели поднимают перед депутатами такой вопрос, чтобы остаться в жилищной очереди.
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