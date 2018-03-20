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Лукашенко о БНР: необходимо знать правду о тех событиях, но гордиться ими не стоит

Президент 20.03.2018 | 19:34

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Историю о создании Белорусской Народной Республики знать надо, но гордиться теми событиями не стоит. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время встречи с творческой молодежью, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что те события до сих пор мало изучены, а существующая информация весьма противоречива. С одной стороны, создатели Белорусской Народной Республики хотели независимости для страны, с другой - они были готовы просить в этом деле помощи у кого угодно, однако потом снова бы оказались под сапогом.

Он подчеркнул, что умные люди должны знать правду о тех событиях. "Не заклеивать, не выдергивать из контекста. Но гордиться этим, если это было так, не надо, - отметил Президент. - Это была печальная страница, и в истории многих народов таких печальных страниц была масса".

"В истории любого государства были разные события. Возьмем Германию: у них было страшное событие, которое будут помнить все поколения, - оттуда пришла война. Они уничтожили миллионы ни в чем не повинных людей. Это холокост не только для евреев, но и для всего мира, особенно для нашего славянского, - сказал Александр Лукашенко. - Во имя чего они это делали? Во имя счастья своего немецкого народа. Они шли сюда, чтобы иметь ресурсы, технологии и так далее. Они, наверное, тогда считали, что поступают правильно. С нашей точки зрения, это варварство, это негодяи".

Президент обратил внимание, что прошло время и в Германии уже не гордятся этим периодом в жизни страны. "Они же не гордятся, что во времена Гитлера были построены шикарные автобаны, что они там создали мощнейшую экономику, наших людей, украинцев, русских, поляков сгоняли туда, и они там ни за что работали, пока могли передвигаться", - констатировал глава государства.

И в белорусской истории, наверное, были определенные ошибки, отметил он. "Те люди, которые пытались создать независимую Беларусь, не знали, куда броситься. Большевики разогнали съезд (Первый Всебелорусский съезд. - Прим. БЕЛТА), испугавшись, что эта часть империи может отколоться. Беларусь ценнейшая для них была территория, они боялись ее потерять", - пояснил Александр Лукашенко.

По его словам, большевики были готовы предоставить Беларуси определенную независимость и даже разрешили проводить этот съезд, однако, как только заметили, что звучат призывы отколоться от всей страны, они его разогнали. "Не потому что не хотели дать белорусам какую-то волю, свободу. Они испугались, что вообще потеряют Беларусь, и немцы или другие враги будут под Смоленском, а то и под Москвой", - сказал Президент.

Вместе с тем, по мнению главы государства, решение создателей БНР просить помощи у Германии не могло в полной мере обеспечить независимость Беларуси. "От одного сапога с востока побежали на запад под сапог кайзера. Можно это и так расценивать. Но я просил бы не судить их строго, потому что нас там не было и мы это не переживали психологически, не понимаем, что тогда происходило. Страстное желание сделать Беларусь независимой их могло толкнуть хоть к кайзеру, хоть черт знает к кому. Были и такие люди. Хорошая это страница в нашей истории? Наверное, не совсем", - считает Александр Лукашенко.

"Не надо это педалировать, даже если вы очень ненавидите все русское - а с этого все начиналось, - сказал глава государства. - Русские - это наши братья. Они разные, бывают хорошие и плохие. Бывает, и молоко не пускают, и сахар не разрешают там продать, и нефть перекроют, и газ. Всякое бывает. Я это все пережил сполна. Так и мы же не святые. На то есть политики, чтобы мы могли урегулировать эти вопросы. Но это не значит, что это наши враги. Нам кто прежде всего руку помощи протянет? Русские. Неважно, какая причина в основе этого будет лежать. Они до сих пор боятся потерять Беларусь".

Александр Лукашенко заявил, что он более чем кто-либо является сторонником суверенитета и независимости Беларуси. "Потому что это моя работа. Я как главный здесь руководитель должен обеспечить суверенитет и безопасность", - подчеркнул белорусский лидер.

Касаясь празднования 100-летия БНР, Президент признался, что руководителям органов власти поручил не вмешиваться в обсуждение этих процессов. "Пусть они сами разберутся. Хотят они возле Оперного театра - пускай собираются", - сказал Александр Лукашенко. Главное, отметил он, чтобы был порядок и никто не тронул сам театр.

Глава государства также отметил, что не против демонстраций и уличных шествий. Однако, убежден он, ни к чему хорошему они не приводят. "Не нужны нам сегодня эти демонстрации, уличные шествия. Не потому что я их боюсь. Пройдут по улице, по Минску - переживем. Но один раз, второй, третий раз, а потом будет, как двадцать лет тому назад", - подчеркнул Президент.

Во всех этих вопросах необходимо быть очень аккуратными и потому, что ситуация вокруг страны очень напряжена, считает Александр Лукашенко. "Вы видите: Америка, Запад схлестнулись с Россией, в Украине война, Прибалтика, не знаю, зачем, развивает свои вооруженные силы. И мы между ними - островок стабильности. Если только хоть на минуту расслабимся - оторвут голову, и даже не почувствуем", - обратил внимание глава государства.

"Надо беречь то, что сегодня есть. И не надо под видом какого-то БНР, БССР или чего-то ломать. Да, это было в нашей истории. И мы должны адекватно это оценивать: вот это - плохо, это - совсем плохо, это - надо понимать, а это - надо ценить", - резюмировал белорусский лидер.-0-

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встречи, Лукашенко
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