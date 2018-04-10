Лукашенко о частной собственности: свое всегда эффективнее, чем колхозное

10 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что частная собственность, как правило, эффективнее коллективной, однако к этому вопросу необходимо подходить эволюционно. Об этом он заявил сегодня на встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент отметил, что часто можно слышать вопросы или рассуждения о неких системных изменениях. "У нас нет вот этой эйфории по поводу частной собственности. Вы хотите, чтобы за одну ночь была частная собственность вместо государственной? Это системные изменения. Но нигде не написали конкретно, что за системные изменения. Потому что это будет предполагать то, что народ никогда не поддержит. К этому надо идти спокойно", - сказал глава государства.

"Когда-то меня упрекали, что я не рыночник и не сторонник частной собственности. Господь с вами. Я все время в материальном производстве работал и жил среди крестьян. Я знал, что такое свое. Свое всегда эффективнее, чем колхозное и так далее", - заявил Президент.

"Мне говорят: то изменить, это… Я публично сказал - вопрос не во мне. Если вы это хотите, я приму решение за день. А вы этого хотите? Ладно, хотите. А вы к этому готовы, вы это можете осуществить, вы это выдержите или нет?", - поставил вопрос белорусский лидер.

"Жизнь показала, что и к частной собственности, к изменению нашей системы модернизации надо подходить эволюционно. Никаких революций. Потому что это больно и не факт, что мы попадем в точку", - добавил глава государства.-0-