Лукашенко о допинге в спорте: прощения в этом плане не будет

13 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Спорт должен быть чистым, прощения в этом плане не будет. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам развития зимних видов спорта, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не могу не коснуться темы допинга. Вы видите, какие громкие скандалы разразились в мире. Санкции применяются не только в отношении отдельных спортсменов, но и в отношении целых стран", - заявил белорусский лидер.

"Поэтому давайте будем ориентировать на человеческие ресурсы. Плюс сало, - с юмором отметил глава государства. - Спорт должен быть чистым. Прощения в этом плане не будет. Это уже не те времена. Вы видите, на какой уровень поднята эта проблема".

"В то же время нельзя допускать дискриминационного отношения к своим спортсменам. Пример - отстранение наших каноистов от Олимпиады в Рио-де-Жанейро", - обратил внимание Александр Лукашенко.-0-