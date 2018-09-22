Лукашенко о переговорах с Россией по рефинансированию $1 млрд долга: отторжения не было никакого

22 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам белорусско-российских переговоров в Сочи заявил, что в вопросе возможности рефинансирования $1 млрд долга по линии двустороннего сотрудничества отторжения с российской стороны не было, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы обсуждали вопрос о рефинансировании долга в $1 млрд. И здесь отторжения не было никакого", - заявил глава государства.

Как сообщалось, Александр Лукашенко также заявил, что Беларусь в ближайшее время получит шестой транш в $200 млн от двухмиллиардного кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития. "Мы получили пять траншей. Остался шестой и седьмой. Я не вижу никаких проблем с выделением шестого транша, и, как было заявлено, можно решить вопрос по седьмому траншу. Все зависит от того, как прежде всего белорусская сторона в этом направлении будет работать. Думаю, что это решаемый вопрос", - отметил глава белорусского государства.-0-