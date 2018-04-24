Лукашенко о расширении использования белорусского языка: давайте будем делать все спокойно, шаг за шагом

24 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая сегодня на вопросы депутатов, коснулся темы расширения использования белорусского языка, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что не надо торопиться, а необходимо делать все спокойно, шаг за шагом. По его словам, необходимо подумать, как активизировать этот процесс, но не сделать так, чтобы определенная часть общества восприняла это негативно. "Мы должны быть едины", - заявил Александр Лукашенко.

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