Лукашенко о ситуации в лыжных гонках: из этой ямы нужно выбираться

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены показывают провальные результаты в лыжных гонках, но из этой ямы нужно выбираться. Об этом Президент Беларуси, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании о развитии зимних видов спорта, передает корреспондент БЕЛТА.

"Провал полный, но из этой ямы надо выбираться", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По словам председателя Белорусской федерации лыжных гонок Андрея Коваленко, одна из проблем в этом виде спорта заключается в том, что тренеры, боясь существенно потерять в зарплате, не хотят передавать перспективных спортсменов в следующее звено подготовки. Поэтому и не получается сформировать сильную национальную команду.

Президент на это заметил, что если тренер отдает своего спортсмена наверх, то ему следует заплатить. "Он же его нашел когда-то, вырастил, выпестовал. Давайте мы ему заплатим, там же небольшие деньги нужны, - сказал глава государства. - Надо им платить за это, поощрять их. Они же будут заинтересованы потом и подготовить, и отдать".

Александр Лукашенко добавил, что движение атлета с начальной подготовки к высшим достижениями и есть суть спорта.-0-