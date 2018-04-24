Лукашенко о возможности изменения Конституции: нам сейчас не до референдумов

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию возможные изменения в Конституции, заявил, что Беларуси сейчас не до референдумов, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что вопрос возможной корректировки Конституции постоянно обсуждается в СМИ. "Причем доходят до того, что отдельные "горячие головы" заявляют, будто не сегодня, так завтра Президент назначит референдум по изменению норм Основного Закона, - сказал Александр Лукашенко. - Я никогда не действовал нечестно в отношении наших людей. И никогда на это не пойду. Я знаю, откуда я пришел и как я победил на президентских выборах. Я обещаю: никогда не нарушу свою клятву, чего бы мне это ни стоило. Ибо будет как вчера в Армении".

"С народом играться нельзя", - продолжил глава государства, подчеркнув, что в случае проведения референдума, о нем будет заранее, по закону, сказано. "Лично я пока ни о каком референдуме даже не думал, - добавил Александр Лукашенко. - Нам сейчас не до референдумов. Нам надо в этой бурной, хаотичной, беспорядочной, опасной ситуации в мире выстоять".-0-