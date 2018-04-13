Лукашенко о зарплатах в спорте: главное - тренер и спортсмен

13 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что при распределении зарплаты в спортивных организациях приоритет должен отдаваться тренерам и спортсменам. Об этом он заявил сегодня на совещании по вопросам развития зимних видов спорта, передает корреспондент БЕЛТА.

"Отрегулировать все, тренер, спортсмен - все должно вокруг них крутиться. Без излишеств. Тогда мы с вами договоримся", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко при этом предупредил, что шальных денег не будет, но результат будет хорошо оплачиваться.

Президент также отметил важность оплачивать результаты и в детско-юношеском спорте. В качестве примера он привел соревнования "Снежный снайпер". "Когда я им чеки выдавал. Это же была такая радость у ребятишек, что они заработали свои деньги, - заметил глава государства. - Это их первые деньги. А выше - хорошие призы надо".

"Не хотим понять этих детей. А вот директору клуба заплатить, как всему тренерскому составу, - это мы можем", - упрекнул белорусский лидер.

"Мы не такие богатые, чтобы просто так выбрасывать деньги на ветер. И разговоры о том, что нет денег, чего-то не хватает - ничего подобного. Для результата денег навалом, но для результата. Запомните: нет результата - нет денег", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент предупредил: "Начинаете с этого момента падать (считайте, сегодняшний разговор - рубеж) - тренера убирать немедленно. Это поручение федерациям и Министерству спорта. А то мы будем молиться на этого тренера: вот он где-то добавит, где-то возьмет. И придете к тому, что у нас сегодня в биатлоне: по наклонной катимся".-0-