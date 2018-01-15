Лукашенко объявил Благодарность Президента труженикам Минской области

15 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. За значительный вклад в укрепление белорусской государственности и в связи с 80-летием со дня образования Минской области Благодарность Президента Республики Беларусь объявлена труженикам этого региона. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Документом в связи с юбилейной датой предусмотрено выделение из средств резервного фонда Президента Беларуси Br1 млн на завершение в 2018 году строительства детского дошкольного учреждения в г.Фаниполь Дзержинского района Минской области.

Александр Лукашенко также подписал указ, в соответствии с которым представители Минской области удостоены наград за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, значительные достижения в сферах образования и культуры.

Медалью "За трудовые заслуги" награждены директор ОАО "Гамма вкуса" из Клецка Надежда Пальчинская, директор ОАО "Гастелловское" Минского района Станислав Соколовский, тракторист-машинист сельскохозяйственного республиканского унитарного предприятия "Совхоз "Рачковичи" Белорусской железной дороги Михаил Фандюхин.

Почетное звание "Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь" присвоено заместителю директора по учебной работе Молодечненского государственного музыкального колледжа имени М.К.Огинского Георгию Юревичу, "Заслуженный учитель Республики Беларусь" - директору Несвижского государственного колледжа имени Якуба Коласа Елене Журавлевой, "Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь" - генеральному директору Минского районного унитарного предприятия "Агрокомбинат "Ждановичи" Григорию Чуйко.-0-