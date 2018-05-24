Лукашенко объявил замечание Шерстневу и Доманевскому

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председателям Витебского областного исполнительного комитета Николаю Шерстневу и Могилевского областного исполнительного комитета Владимиру Доманевскому объявлено замечание за необеспечение выполнения поручения Президента Республики Беларусь о своевременной выплате заработной платы. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.-0-