Лукашенко объявил замечание Шерстневу и Доманевскому

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председателям Витебского областного исполнительного комитета Николаю Шерстневу и Могилевского областного исполнительного комитета Владимиру Доманевскому объявлено замечание за необеспечение выполнения поручения Президента Республики Беларусь о своевременной выплате заработной платы. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
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