Лукашенко обсудил с Сукало работу и развитие судебной системы Беларуси

8 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел рабочую встречу с председателем Верховного суда Валентином Сукало, на которой обсуждалась работа и развитие судебной системы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Накануне таких встреч я внимательно еще раз изучаю работу ветвей власти. Не скажу, что у меня какие-то претензии есть. Тем не менее вы лучше видите проблемы, которые существуют в наших судах, и те задачи, которые надо решать", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко поинтересовался особо значимыми уголовными делами, по которым качество предварительного расследования находилось у него на контроле. "Я хотел бы услышать, в каком направлении решаются проблемы подобных дел, чтобы вы меня проинформировали, в каком состоянии они находятся. Нюансы какие-то всегда есть. Хотелось бы, чтобы вы меня проинформировали во избежание в будущем негативной практики, особенно с теми, кто ведет доследственную проверку, следствие. И сказали, как вы вообще оцениваете основных ваших партнеров по судебным делам - Следственный комитет, как работают в новых условиях МВД, КГБ, прокуратура. Какие взаимоотношения, чего недостает, если такие проблемы есть?" - обозначил тематику разговора Президент.

Глава государства также интересовался ходом строительства в Минске нового здания Верховного суда. "Как оно продвигается сейчас? Успеем ли мы к 7 ноября, как договаривались, ввести в строй здание Верховного суда?" - спросил Президент.-0-

Лукашенко заявил о недопустимости послабления ответственности в отношении распространителей наркотиков "Глава государства однозначно отметил, что послабления в отношении сбытчиков и распространителей наркотиков быть никакого не может. В отношении потребителей возможны какие-то послабления и снисхождения", - сказал председатель Верховного суда Валентин Сукало.

Совершенствование судебной системы Беларуси и качество правосудия обсудят на совещании с Президентом "Затрагивался вопрос предстоящего совещания главы государства с представителями объединенной судебной системы. Сейчас проходит проверка. И такое совещание после 1 июля состоится - встреча Президента с руководством судов всех уровней", - сказал Валентин Сукало.