26 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко охарактеризовал как успешные экономические итоги года на пространстве СНГ. Такую оценку он дал сегодня на неформальной встрече глав государств Содружества, которая проходит в подмосковной резиденции Президента России в Ново-Огарево, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко констатировал, что товарооборот между государствами Содружества в 2017 году вырос почти на 25%. Также почти на четверть выросла торговля Беларуси со странами СНГ. "Это большой успех", - отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что мощно прибавил в сфере экономики и созданный несколько лет назад Евразийский экономический союз. Президент Беларуси напомнил, что в будущем году в ЕАЭС будет председательствовать Российская Федерация, и выразил надежду, что она в период своего председательства предложит серьезные инициативы по укреплению союза. Кроме того, заявил Александр Лукашенко, Беларусь выступает за своевременное создание в ЕАЭС общих рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов.-0-