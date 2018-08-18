Лукашенко: от выпуска некачественной продукции вреда не меньше, чем от коррупции

18 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. От выпуска некачественной продукции вреда не меньше, чем от коррупции. На этом Президент Беларуси Александр Лукашенко акцентировал внимание сегодня при назначении нового руководства правительства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Есть у меня письма некоторые. Мне пресс-служба положила. С ними (письмами и изложенными в них фактами. - Прим. БЕЛТА) надо разобраться, где пишут россияне, реагируя на то, что я покритиковал Россию за то, что они нас блокируют и не дают нам равных конкурентных возможностей. Они там о нашей технике высказываются. Купил то, купил это… плохо работает", - отметил глава государства.

"Понятно, это железо. Не везде даже железо виновно: человек, может быть, не так эксплуатировал. Но в этом есть смысл. Я говорил о качестве работы нашей промышленности прежде всего. Почему не предъявляют претензий к нашим продуктам питания… Никто не предъявляет в России. Наоборот, стремятся их купить. А отдельные виды техники критикуют", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Он поручил главе Администрации Президента Наталье Кочановой взять этот вопрос под железный контроль: "Виноват если кто-то… Каждое крупное изделие маркируется, отдел технического контроля или какие-то там контроллеры штампы ставят… Смотрите - если виноват - жесточайше".

"Вот того надо сажать. Потому что они (допускающие выпуск некачественной или бракованной продукции. - Прим. БЕЛТА) вреда не меньше приносят, чем эти коррупционеры и плохие чиновники. Если мы будем делать некачественную продукцию, грош цена нашей стране, а тем более нашей экономике. Качество - это главный вопрос", - подчеркнул белорусский лидер.-0-