Лукашенко отмечает динамичное расширение отношений между Беларусью и Пакистаном

14 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Пакистана Мамнуна Хусейна с национальным праздником - Днем независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Для каждой страны суверенитет является главным символом свободной и мирной жизни, внутренней стабильности, фундаментом для расцвета и плодотворного развития во всех отраслях, - говорится в поздравлении. - В Беларуси высоко оценивают те успехи и прогресс, которые были достигнуты пакистанским народом за период независимости".
Глава государства отметил динамичное расширение отношений между Беларусью и Пакистаном и выразил уверенность, что взаимные уважение, доверие будут и в дальнейшем содействовать укреплению двусторонних политических, деловых и гуманитарных контактов.-0-
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