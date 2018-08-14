Лукашенко отмечает динамичное расширение отношений между Беларусью и Пакистаном

14 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Пакистана Мамнуна Хусейна с национальным праздником - Днем независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Для каждой страны суверенитет является главным символом свободной и мирной жизни, внутренней стабильности, фундаментом для расцвета и плодотворного развития во всех отраслях, - говорится в поздравлении. - В Беларуси высоко оценивают те успехи и прогресс, которые были достигнуты пакистанским народом за период независимости".

Глава государства отметил динамичное расширение отношений между Беларусью и Пакистаном и выразил уверенность, что взаимные уважение, доверие будут и в дальнейшем содействовать укреплению двусторонних политических, деловых и гуманитарных контактов.-0-