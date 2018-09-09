Лукашенко отмечает позитивную динамику укрепления дружбы и партнерства с Таджикистаном

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона и народ этой страны с национальным праздником - Днем государственной независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в
"С удовлетворением отмечаю позитивную динамику укрепления дружбы и многопланового партнерства между нашими странами", - говорится в поздравлении.
Глава государства убежден, что Беларусь и Таджикистан смогут в полной мере реализовать потенциал двусторонних отношений, сохраняя нацеленность на дальнейшее расширение политического диалога, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.
Александр Лукашенко пожелал Эмомали Рахмону доброго здоровья, счастья и новых успехов на высшем посту, а гражданам братского Таджикистана - мира, стабильности и процветания.-0-
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