Лукашенко отмечает позитивную динамику укрепления дружбы и партнерства с Таджикистаном

Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон. Фото из архива

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона и народ этой страны с национальным праздником - Днем государственной независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"С удовлетворением отмечаю позитивную динамику укрепления дружбы и многопланового партнерства между нашими странами", - говорится в поздравлении.

Глава государства убежден, что Беларусь и Таджикистан смогут в полной мере реализовать потенциал двусторонних отношений, сохраняя нацеленность на дальнейшее расширение политического диалога, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

Александр Лукашенко пожелал Эмомали Рахмону доброго здоровья, счастья и новых успехов на высшем посту, а гражданам братского Таджикистана - мира, стабильности и процветания.-0-