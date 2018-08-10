Лукашенко отвергает возможность продажи "Гомсельмаша"

10 августа, Гомель /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что намерений продавать ОАО "Гомсельмаш" какому-либо иностранному инвестору нет, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Президента, в частности, казахстанские партнеры готовы работать с "Гомсельмашем" и войти в капитал предприятия. "Но скажу прямо: я не собираюсь "Гомсельмаш" продавать, я не хочу его приватизировать. Если Казахстан хочет получить здесь какую-то долю акций, мы не против. Да Казахстан и не претендует на то, чтобы управлять этим предприятием и получить контрольный пакет", - сказал глава государства.

"Контрольный пакет акций продавать я не готов, и вряд ли в мое президентство это случится. Предприятие это государственное, и контроль должен остаться государственным", - подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко отметил, что знает, к чему может привести подобная приватизация. "Ростсельмаш давно предлагает - давайте приватизировать, мы готовы купить. Но я не хочу, чтобы этот завод превратился в завод по производству шестеренок. Все остальное - и конструкторские разработки, и научно-техническая составляющая - все там - в Ростове, а мы превратимся в какой-то придаток. Этого быть не должно, должны быть партнерские отношения", - заявил Александр Лукашенко.

Что касается Казахстана, Президент отметил, что это необъятный и очень важный рынок для продукции "Гомсельмаша", и там заинтересованы в этой технике. "Я генеральному директору сказал, что есть еще родная Украина. С ними надо договариваться. Это мировая житница, а своего комбайна у нее нет", - отметил глава государства.-0-