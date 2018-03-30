Лукашенко ознакомился с производством в Беларуси черной икры

30 марта, Дзержинский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Дзержинский район Минской области ознакомился с технологией производства черной икры и осетрины, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства посетил аквакультурное хозяйство Admiral Husso ЗАО "ДГ-Центр", где ему доложили о выполнении поручений по организации производства в Беларуси ценных пород рыб.

Цех по выращиванию рыбы осетровых пород в системе установки замкнутого водоснабжения был открыт в городе Фаниполе Дзержинского района в начале 2016 года. Основная цель цеха - производство натуральной черной икры традиционным забойным методом без дополнительной обработки с минимальным процентом соли. Компания также изготавливает дополнительные продукты из осетрины.

География экспортных поставок в 2017 году включает Россию, Казахстан, Армению, остров Маврикий, Шри-Ланку, Словакию, Латвию, Италию, Германию.

Президенту Беларуси подробно рассказали о технологических процессах и нюансах выращивания рыбы и получения икры, работе предприятия и планах по расширению производства. Александр Лукашенко также лично продегустировал продукцию и оценил ее качество.

Как сообщил корреспонденту БЕЛТА вице-премьер Михаил Русый по итогам посещения предприятия главой государства, поручено и в дальнейшем развивать в стране аквакультурные хозяйства. Он отметил, что несколько лет назад Президент поручал создать в Беларуси производство ценных пород рыб. "Мы создали в Беларуси уже восемь производств. Из них четыре - в Могилевской области", - заявил вице-премьер.

Во время посещения Президентом предприятия речь шла о расширении производства и перечне выпускаемой продукции. В частности, возможна организация еще нескольких подобных производств, в том числе с выпуском красной икры.

"В целом Беларусь производит 600 т красной икры. А вот черную - надо нам выйти на 2-3 т в ближайшие годы, - сказал Михаил Русый. - Это удовлетворит и внутренний спрос, и в первую очередь обеспечит рост поставок на экспорт".

Правительству и местным органам власти в связи с этим поручено подобрать для нужд дальнейшего развития рыбоводства водоемы и неиспользуемые мощности. "Мы в самые короткие сроки за 2-3 месяца подготовим такую небольшую программу", - добавил Михаил Русый.

Во время посещения Президентом предприятия в том числе обсуждался вопрос предоставления в аренду водоемов для разведения и ловли рыбы. Александр Лукашенко в этой связи особо подчеркнул, чтобы тем самым не создавали проблем для населения той или иной местности, где люди, например, привыкли отдыхать и купаться в конкретных водоемах.-0-