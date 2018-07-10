Лукашенко ознакомится с развитием Белыничского района и посетит колхоз "Родина"

10 июля, Белыничский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит сегодня рабочую поездку в Белыничский район, где ознакомится с социально-экономическим развитием региона и посетит СПК "Колхоз "Родина", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства заслушает доклады о заготовке травяных кормов и готовности к уборке урожая в стране в целом, Могилевской области и Белыничском районе. Речь пойдет о социально-экономическом развитии региона и белыничского колхоза "Родина". В частности, Президента проинформируют о работе СПК по закреплению кадров на селе, развитию их мотивации в эффективном хозяйствовании.

Александр Лукашенко планирует посетить ферму по выращиванию молодняка крупного рогатого скота в деревне Согласие, музей и Аллею славы СПК.

Колхоз "Родина" - семеноводческое хозяйство. Здесь производятся элитные семена зерновых и зернобобовых культур. В 2017 году валовой сбор зерна в колхозе составил почти 19,5 тыс. т при средней урожайности 56,2 ц/га, что больше среднего показателя в области на 22,7 ц. В 2016 году за счет собственных средств СПК завершил строительство фермы по выращиванию крупного рогатого скота на 1,2 тыс. ското-мест в деревне Согласие. На строительство было направлено Br232 тыс.

Предприятие имеет свой музей, который открылся в июле 2014 года. В нем насчитывается около тысячи экспонатов, отражающих историю образования и развития колхоза, а также рассказывающих о его тружениках. В День Независимости Беларуси СПК "Колхоз "Родина" открыл в агрогородке Вишов Аллею славы. Стелы в виде колосьев как символ плодородия и благополучия венчают портреты с инициалами работников СПК "Колхоз "Родина", внесших значительный вклад в развитие хозяйства и своей малой родины.-0-